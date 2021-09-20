Музыкант, генеральный продюсер фестиваля «Трипольский круг» Орест Журавчак в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры» рассказал о трансформации Министерства культуры.

«В государственном плане 2014 год стал переломным. Было расписано, что в Министерство культуры должен туризм отойти. Потому что отрывать туризм от культуры - это алогично. Туризм формирует экономику. Для туризма нужна инфраструктура, туризма надо «для чего» и «что». А в «что» входят музеи, фестивали, концерты, все, что связано с культурой. Это какие-то мастер-классы, это народно-прикладные уникальные, что он купит и приедет: «Вот это я купил!», так как я из разных стран себе привозил, в Японии купил какой-то японский этот веер, например, или там привез кимоно, что мне дали. Это все, то уникальное, что хочется привезти с собой. Это все наша культура», - говорит бывший министр культуры.

Сейчас, наконец, туризм соединили с Министерством культуры, хотя это еще было записано в программе еще в 2014 году.

«Начали работать, наконец структуризацию Минкульта сделали, появился там департамент креативных индустрий, который уже в эту сторону тоже начинает двигаться. Потому что до этого мы работали по схеме XIX века, исключительно академические направления. Это касалось энжио, общественного сектора. Креативного сектора - его не было в поле зрения целого министерства государства. Сейчас, слава Богу, это расширилось», - говорит он.

Запустили программы - туристические магниты.

«Агентство туристическое появилась, которое начало уже KPI выставлять, высчитывать экономику, сколько туризм приносит и так далее. Уже отчитываются, как они увеличивают инфраструктуру, товарооборот, количество людей, сколько там оставляют люди средний чек, посещая культурные мероприятия. Супер! Это все мы делали, когда делали «Трипольский круг» с 2008 по 2015 год», - отмечает бывший министр.

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