Экономический и политический эксперт Николай Томенко в программе “Суть

событий” с Любовью Завальнюк на канале "Знай.ua" рассказал, почему в социальной политике наблюдается хаос.

"У нас полный хаос в социальной политике. Я это называю, ранее было фейсбучное у нас правительство, а теперь тиктокерами их называют. Что вот они сидели, за 15 секунд нужно что-то красивое. Может, студентам что-то добавить? Нет общего представления, а какой должна быть государственная политика, экономическая политика", - сказал Николай Томенко.

Он отметил, что если студентам повышают стипендии, то надо повышать зарплаты и преподавателям, а также решать вопрос с отоплением университетских помещений.

"Отсутствие стратегического мышления, как поднять экономику, а по экономике затем профинансировать. Абсолютно отсутствует. Причем комплексов, которые себя финансируют, нет", - добавил Томенко.

По его словам, до сих пор у чиновников может быть по 10-14 заместителей, что нерационально, особенно во время коронакризиса.

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