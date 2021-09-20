Экономический и политический эксперт Николай Томенко в программе “Суть
событий” с Любовью Завальнюк на канале "Знай.ua" рассказал, почему в социальной политике наблюдается хаос.
"У нас полный хаос в социальной политике. Я это называю, ранее было фейсбучное у нас правительство, а теперь тиктокерами их называют. Что вот они сидели, за 15 секунд нужно что-то красивое. Может, студентам что-то добавить? Нет общего представления, а какой должна быть государственная политика, экономическая политика", - сказал Николай Томенко.
Он отметил, что если студентам повышают стипендии, то надо повышать зарплаты и преподавателям, а также решать вопрос с отоплением университетских помещений.
"Отсутствие стратегического мышления, как поднять экономику, а по экономике затем профинансировать. Абсолютно отсутствует. Причем комплексов, которые себя финансируют, нет", - добавил Томенко.
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По его словам, до сих пор у чиновников может быть по 10-14 заместителей, что нерационально, особенно во время коронакризиса.
Как сообщала Politeka, Сотскова отметила, что в цивилизованных европейских странах, как правило, солидарная пенсионная система выплачивает минимум.
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