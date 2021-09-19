Группа лиц в военной форме скандировала оскорбительные кричалки в ходе выступления экс-президента Петра Порошенко в Днепре 18 сентября. Об этом написал Бигмир со ссылкой на Telegram канал «Украина Сейчас».

На видео, опубликованном каналом, лица, представленные как ветераны и активисты, выражают несогласие с выступлением бывшего президента. В частности, они скандируют кричалку «Ты не гетьман, ты - ***».

«На выступление экс-президента пришли ветераны и активисты и четко показали, что думают о действиях Порошенко», - пишет канал.

Напомним, ранее журналисты опубликовали материалы прослушивание телефонных разговоров якобы лидера ОПЗЖ с высокопоставленными представителями Кремля и так называемых «ДНР/ЛНВ». В частности, на них решается бизнес-вопрос тогдашнего президента Порошенко в Крыму и на оккупированном Донбассе.


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