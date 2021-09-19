Бывшему президенту Петру Порошенко пришлось бежать от вопроса ветерана АТО/ООС о причинах масштабной коррупции в период активных боевых действий

Как сообщает Главред, об этом написал в Facebook блоггер Михаил Шнайдер, опубликовав видео с места событий.

Он объяснил, что инцидент произошел после выступления Порошенко в Днепре 18 сентября. Порошенко пришлось укрыться за собственной охраной после того, как к нему подошел ветеран с вопросом, почему он грабил страну за спинами армии.

«Общаться с ветераном "Гетьман", который якобы выступает за демократичность и прозрачность, не стал и спрятался за тонированным стеклом авто, за что и получил порцию помидоров...», - резюмировал Шнайдер.