Украинская певица Тина Кароль похвасталась фигурой в смелой фотосессии, заинтриговав поклонников подписью
В своем микроблоге Тина Кароль опубликовала серию свежих снимков. Артистка поучаствовала в новой фотосессии, которая получилась весьма откровенной, пишет hyser.ua. Автором снимков стала фотограф Ксения Каргина.
Для фотосета Тина облачилась в белое полупрозрачное боди с откровенным декольте, под которое надела черный бюстгальтер. Свои волосы исполнительница собрала в высокий пучок, а от макияжа отказалась. Позировала звезда на полу босиком, принимая соблазнительные позы. На снимках Тина выглядит трогательной, беззащитной и весьма соблазнительной.
«Плевать, что унесло, главное - в унисон. Прижимай меня еще сильнее к себе», - такую загадочную подпись артистка оставила к этим фотографиям.
Возможно, это строчки из новой песни Кароль, либо же послание, адресованное таинственному возлюбленному звезды.
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Отметим, что после смерти мужа Евгения Огира Тина долгое время была сама и не заводила новые романтические отношения. Певица сосредоточилась на своей карьере и воспитании сына Вениамина. Однако недавно артистка призналась, что уже готова к новым отношениям и не будет отвергать новую любовь, если она повстречается на ее пути. Многие считают, что сердце Тины уже несвободно, однако она не спешит представлять своего возлюбленного широкой общественности.