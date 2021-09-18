Кандидат в народные депутаты в Черкасской области Игорь Зайчук снял свою кандидатуру на выборах в парламент в пользу ветерана Дмитрия Кухарчука. Об этом стало известно во время сегодняшней ветеранской акции в Черкассах, сообщается на сайте Национального корпуса.



«Как боевой побратим Дмитрия Кухарчука, раньше я имел намерение идти на выборы по 197-му округу, но я хочу поддержать Дмитрия Кухарчука, чтобы он шел на выборы - потому что он имеет на это больше морального права. Он олицетворяет всех заключенных режима Зеленского и я желаю ему только победы», - сказал во время своего выступления Зайчук.

Также он зачитал письмо от самого Кухарчука, который сейчас находится в СИЗО. «В силу тех обстоятельств, что Верховная Рада Украины сегодня напоминает не парламентский орган, а сборище исполнителей приказов Зеленского, Ермака, а также в силу того, что к власти рвется откровенный сепаратист Войцеховский, я принял решение бороться за мандат народного депутата Украины по 197-му округу».

В акции под Черкасской ОГА приняли участие около тысячи представителей различных ветеранских объединений и политических сил, в частности Национального корпуса, движения ветеранов Украины, свободы и тому подобное. Представители ветеранских организаций принесли обращение в Офис президента, которое подписали кровью и передали представителю обладминистрации.

Напомним, 14 августа под Офисом президента состоялась акция против политики Зеленского, а 23 августа ветераны войны во главе с Дмитрием Кухарчуком приехали на поднятие флага в Шполе Черкасской области, чтобы задать вопрос президенту. Проведению ветеранской акции помешали силовики.