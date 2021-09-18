Текст Закона о деолигархизации должен быть направлен на рассмотрение Венецианской комиссии исключительно после полной процедуры его принятия

Об этом заявил народный депутат (группа «Доверие»), сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов на своей странице в Фейсбук.

"Законопроект об олигархах является сверхважным для страны. И я считаю, что Парламент должен его принять и дать возможность Украине стать страной, свободной от такого влияния. И, да, законопроект должен быть направлен в Венецианскую комиссию. Однако только после принятия во втором чтении! Мы должны завершить его рассмотрение, и уже готов документ направлять в комиссию», - написал Сергей Шахов.

Народный депутат не понимает, как можно работать с текстом закона, если еще неизвестно, каким будет окончательный его вариант. Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5599" о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) " на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

Позже омбудсмен Денисова направила в парламент официальное письмо, в котором указала на несоответствие законопроекта Конституции Украины.