Алле Пугачевой 72 года. Не удивительно, что за эти годы у артистки было много возлюбленных. Личная жизнь Примадонны насчитывает 5 официальных мужей, а сколько еще романов было у звезды!

За свою жизнь Алла Пугачева вскружила голову не одному мужчине. Примадонна была официально замужем 5 раз, но коллекция ее мужчин гораздо обширнее. Об этом пишет Hyser.ua.

Первым возлюбленным 17-летней Пугачевой стал Герман Соловьев. Он служил в центре подготовки космонавтов в Звездном городке, имел звание майора. Молодой человек понравился не только артистке, но и ее родителям. Однако был у Соловьева один минус – он был женат и не стал рушить свой брак ради Примадонны. Пара осталась в дружеских отношениях, которые поддерживала всю жизнь. Соловьев скончался 15 лет назад, и Алла Борисовна присутствовала на его похоронах.

Первое предложение руки и сердца Пугачева получила от студента Института иностранных языков Валерия Романова. Он отправлялся на Ближний Восток в качестве переводчика во время арабо-израильской войны и предложил Алле Борисовне отправиться с ним в качестве его супруги. Пугачева отказалась от этого предложения, но пообещала дождаться Романова с войны. Однако Свое обещание нарушила.

В 20 лет Пугачева вышла замуж за циркового артиста из Литвы Миколаса Орбакаса. От него она родила дочь Кристину. Брак продлился три года и распался, не выдержав гастрольной деятельности Примадонны.

Музыкант Павел Слободкин – основатель легендарного коллектива "Веселые ребята" – стал следующим возлюбленным артистки. Однако он не смог справиться с буйным нравом звезды и пара распалась.

Пианист, дирижер и композитор, Народный артист СССР Константин Орбелян стал следующим бойфрендом певицы. По слухам, пара даже хотела пожениться, однако Примадонна влюбилась в другого.

Алла Пугачева и Александр Стефанович познакомились на вечеринке у друзей, когда оба состояли в отношениях. Однако их роман перерос в брак, который продлился три года.

Следующим мужем звезды стал ее продюсер и концертный директор Евгений Болдин. Они долго дружили семьями, а после развода Пугачевой со Стефановичем и Болдина со своей женой Милой, стали жить вместе. До свадьбы они прожили вместе около 5 лет. Гражданский брак тогда считался аморальным, поэтому в конце концов пара расписалась.

Во время замужества за Болдиным у Пугачевой случился скоротечный роман с Владимиром Кузьминым.

Следующим фаворитом Примадонны стал Сергей Челобанов. Алла Борисовна помогла бывшему боксеру из Саратова покорить Москву, выбила для него квартиру и подарила музыкальную студию. Говорят, эта пара рассталась из-за увлечения Челобанова наркотиками.

Также пресса писала о скоротечном романе Пугачевой с Игорем Тальковым.

Следующим супругом Аллы Борисовны стал Филипп Киркоров. Их брак продлился 11 лет. Говорят, штамп о замужестве певице пришлось ставить на странице "Дети", поскольку на страницах "Семейное положение" просто не было места. Пара также обвенчалась.

Но в 2011 году Пугачева вышла замуж за Максима Галкина. В этом браке появились на свет дети – Лиза и Гарри, - которых паре родила суррогатная мать. Пара также обвенчалась в церкви, для чего Примадонне пришлось "развенчаться" с Киркоровым.