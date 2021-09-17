Представители Нацкорпуса на своем официальном сайте сообщили, что в Северодонецке состоялась провокация.
«Только что появились сообщения о том, что в Северодонецке якобы заминирован ряд объектов – из-за требования выпустить из СИЗО членов националистического движения», - сообщается на официальном сайте.
В публикации отмечается, что эта провокация могла быть совершена с целью распространения фейка.
«Считаем это не очень умной провокацией», - подчеркивается в новости.
Как сообщала Politeka, ветеран в знак протеста порезал себе вены под управлением полиции в Киеве.
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