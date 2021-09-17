Представители Нацкорпуса на своем официальном сайте сообщили, что в Северодонецке состоялась провокация.

«Только что появились сообщения о том, что в Северодонецке якобы заминирован ряд объектов – из-за требования выпустить из СИЗО членов националистического движения», - сообщается на официальном сайте.

В публикации отмечается, что эта провокация могла быть совершена с целью распространения фейка.

«Считаем это не очень умной провокацией», - подчеркивается в новости.

Как сообщала Politeka, ветеран в знак протеста порезал себе вены под управлением полиции в Киеве.

Также Politeka публиковала слова Жорина: Украинцы в отличие от соседних стран сегодня еще имеют характер.