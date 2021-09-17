В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин экономист директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский рассказал, как удешевление кредитов повлияет на экономику страны.

«Уменьшение процентов за кредит даст возможность больше вкладывать в сам бизнес. Потому что в свое время, когда были грабительские проценты для развития бизнеса около 20%, то это означало, что доходность вашего бизнеса должна быть более 30%, потому что вы не только должны вернуть кредит, а должны еще и заработать. А 30% рентабельность это в нашей стране должно быть с нарушением украинского налогового законодательства, не платя определенные налоги, что позволит получить такой процент», - подчеркнул он.

Несходовский сказал, что в данном случае уменьшение процентов за кредит дает возможность больше кредитовать экономику. Но сейчас проблема немного в другом, подчеркнул он, бизнес не готов раскрывать полностью свои нюансы работы, поэтому есть определенные проблемы с раскрытием отчетности. Это, в принципе, и ограничивает нормальную работу этого рынка, считает он, потому что банки не совсем доверяют непосредственно бизнесу и проверяют их по десять раз.

«Чтобы изменить такое отношение, нужно менять судебную систему, которая часто является проблемой бизнеса и банковской системы. Если мы будем говорить о возникновении доверия, то нормально работающая судебная система дала бы возможность как раз в возникновении этого доверия. Конечно, бизнес, который растет, не берет кредиты, чтобы их не вернуть, соответственно, у такого бизнеса, который берет и возвращает кредиты, лучше кредитная история», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что по малому и среднему бизнесу надо определиться с единой ставкой налога.