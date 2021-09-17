Территориальные общины в результате реформы получили дополнительные обязанности, в том числе, в сфере защиты окружающей среды. Для того, чтобы противодействие экологическим нарушениям в общинах осуществлялось эффективно, нужно развивать систему природоохранной деятельности, пишет Znaj.ua.

Какие мероприятия необходимо осуществлять в общинах – сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в ходе рабочей встречи «Диалог с обществом» в Офисе ГЭИ в Кривом Роге.

Он подчеркнул, что тергромады должны:

разработать местные экологические программы и придерживаться определенных ими мер по минимизации экологических рисков;

утвердить схемы санитарной очистки территорий.

"Кроме того, важную роль в природоохранном контроле вновь созданных общин играют общественные инспекторы ДЭИ. Во время рабочей встречи подчеркнул, что до конца сентября текущего года общины должны определиться с кандидатурами общественных инспекторов ГЭИ, которые будут участвовать в проверках, составлять протоколы об административных правонарушениях, передавать их в правоохранительные органы и тому подобное», - добавил Андрей Малеваный.

Кандидаты на должности общественных инспекторов должны пройти курс обучения. После этого они получат соответствующее удостоверение и станут надежными помощниками в постоянном экологическом контроле территорий.



