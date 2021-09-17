Какой будет новая правящая партия России? Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказывает политический и общественный аналитик, специалист по геополитике, блогер и журналист Юрий Подоляка.
«Не исключено, что правящей партией РФ пока ещё останется «Единая Россия», но в ней непременно будут новые лица. Новые кадры куются, и среди российских губернаторов всё больше новых «птенцов гнезда Путина». Это путинисты второй волны, в отличие от первой – тех самых бандитов, которые пришли к власти ещё в 1990-е годы. В России сажают многих высокопоставленных начальников, а на их место приходят новые люди. Да, отчасти их готовят в ФСБ, но есть и гражданские кузницы кадров. Они уже подготовили два или три десятка губернаторов, которые показали себя довольно успешно», - отмечает аналитик.
По его мнению, через пять-шесть лет такие люди уже составят большинство среди российской элиты.
«Новые путинисты попытаются взять под контроль и системные оппозиционные партии России. Например, Захар Прилепин не случайно появился в «Справедливой России». Изначально он шёл как «торпеда» против неё, но эта партия сумела вовремя его оценить. Руководители официальной оппозиции всем надоели, и нужны новые лица, нравится это кому-то или нет», - считает Юрий Подоляка.
Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о проблеме, с которой столкнулся процесс формирования единой Европы.
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