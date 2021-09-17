Политолог и кандидат философских наук Александра Решмедилова прокомментировала в программе «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк ситуацию с постоянным дефицитом Пенсионного фонда и недоверием к банковской системе.

Эксперт отмечает, что украинцы в своей коллективной памяти имеют глубинную проблему с недоверием к государственной системе: она не обеспечит их в старости. «Это во многом связано с тем, что масса людей знают обвалы, развалы государств и нарушение договоренности между гражданином и государством по причине разных факторов», - объясняет Решмедилова. Чтобы не быть голословной, она приводит пример с накоплением средств на сберегательных книжках, которых не стало тогда, когда это было нужно.

Все это, подчеркивает политолог, влияет на отношение украинцев и к банковской системе, и к Пенсионному фонду. Последний, добавляет она, постоянно испытывает дефицит средств, а на то, что выплачивают, прожить нельзя. По мнению Решмедиловой, труднее всего в Украине приходится одиноким пенсионерам. «Если у тебя есть дети и родственники, то быть пенсионером еще допустимо, но если ты один, то ты вынужден выживать. И эти нюансы дают очень страшную картинку, потому что видно как пенсионеры сводят концы с концами», - утверждает гостя программы.

Также политолог комментирует ситуацию и с сокращением работающего населения в Украине: происходит рабочая миграция, а потому государству его не хватает.

Как сообщала Politeka, Решмедилова рассказала, чего ждать от заявлений о внедрении второй вертикали пенсионной реформы .