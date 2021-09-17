Соединенные Штаты создали с Великобританией и Австралией новый военный альянс против Китая. Подробнее об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в программе «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк.

По мнению эксперта, создание этого военного альянса довольно логично. «Потому что он вписывается в общую концепцию Атлантической хартии. То есть заключенного военно-политического договора между США и Британией», - объясняет он.

В то же время Бизяев размышляет над целью заключения этого соглашения: «Чтобы сохранить свое доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Это, по его мнению, первоочередная цель, а противостояние с Северной Кореей и Китаем - второстепенная. С другой стороны, политолог считает, что соглашение потенциально можно направить и против Японии.

Далее он объясняет, какова роль Австралии в этом военном альянсе. «Им передадут технологии для строительства атомных ракетных подводных лодок или атомных торпедных подводных лодок», - объясняет Бизяев. Тем не менее, эксперт отмечает, что Австралии так или иначе отводится важная роль в новом геополитическом противостоянии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме этого, добавляет политолог, договор должен продемонстрировать миру, что Великобритания и Соединенные Штаты остаются крупными игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, даже несмотря на геополитические изменения глобального масштаба.

Что касается Европы Бизяев говорит так: очевидно, что Байден считает Германию ключевым игроком на этом пространстве и продолжает сближаться с ней. «Попутно сделали небольшой плевок в сторону Франции, потому что она потеряла контракт на постройку этих субмарин», - добавляет он.

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