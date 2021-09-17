Политический аналитик Юрий Подоляка в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, как Россия отреагирует на возможное признание выборов в Госдуму РФ нелегитимными со стороны Еврокомиссии.

«На самом деле вообще никакого резонанса в обществе здесь нет. Всем абсолютно наплевать, что там думает Еврокомиссия. Вообще в России уже привыкли к тому мнению, что противостояние с Европой – это уже навсегда. Более того, руководство России об этом постоянно говорит. Путин недавно говорил, что противостояние с Европой – это навсегда, «либо мы их, либо они нас». Поэтому то, что Еврокомиссия что-то там для себя приняла – для Москвы это ни о чем, то есть филькина грамота. Никто об этом абсолютно не заморачивается. И никто, естественно, не будет координировать свои действия с тем, что говорит Еврокомиссия», - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что в этом отличие России и Украины, которая слушает, что говорит Еврокомиссия.

«Здесь абсолютно всем наплевать. Что бы они там ни приняли… Пусть примут все что угодно, вплоть до того, что Москва – это часть Европы. Всем тут наплевать», - сказал Подоляка.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, как в Европе борются с дефицитом запасов газа.

Также Politeka писала, что астролог оценил вероятность проведения перевыборов в Украине.



