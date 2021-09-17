Сегодня в 18:00 на канале «А как на самом деле?» выходит новый выпуск программы «Юристы отвечают», в котором будут обсуждаться самые важные вопросы, волнующие собственников бизнеса или желающих создать свое дело.

В новом выпуске отвечать на вопросы зрителей и делиться десятилетним стажем сопровождения и защиты бизнеса будет адвокат Олег Гайдучок.

Как зарегистрировать бизнес, как платить налоги, выбрать ФЛП или ТОВ, от кого нужно защищать свой бизнес и как его можно закрыть – ответы на все эти вопросы адвокат даст во время прямой трансляции.

Кроме этого, юрист расскажет, как проверить будущего бизнес-партнера и урегулировать ваше партнерство, а также поделится лайфхаками для будущих и действующих предпринимателей.

В режиме онлайн каждый сможет спросить у адвоката волнующий его вопрос и получить ответ от квалифицированного специалиста.

Ранее для Politeka Голиневич рассказала, как высококвалифицированному специалисту получить визу в США.

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