16 сентября София Ротару почтила память своей матери, которая скончалась 24 года назад

Как пишет Hyser, София Ротару почтила память своей умершей мамы. Александра Ивановна скончалась 24 года назад, в далеком 1997-ом году.

Родители Ротару были молдавскими крестьянами. В семье Александры Ивановны и ее мужа Михаила Федоровича родилось шестеро детей, многие из которых связали свою жизнь с музыкой. Наибольшего успеха достигла София Ротару. Она стала лауреатом премии Ленинского комсомола (в 1978-ом году), Народной артисткой СССР (в 1988-ом году), кавалером молдавского ордена Республики (в 1997-ом году), Героем Украины (в 2002-ом году), Национальной легендой Украины (в 2021-ом году). Младшая сестра Софии Аурика тоже известная певица. Она стала народной артисткой Украины в 2019-ом году. Старшая сестра Зинаида в детстве переболела тифом и потеряла зрение. Однако она имела абсолютный слух, поэтому учила своих братьев и сестер петь. Еще одна сестра Софии Лидия пела в ансамбле «Черемош». Здесь же выступал и брат артисток Евгений. Брат Анатолий также связал свою жизнь с музыкой.

Вырастив детей и увидев их успех, их мать Александра Ивановна скончалась в возрасте 77-ти лет в 1997-ом году. Отец Ротару ушел на тот свет на 5 лет позже супруги.

Сегодня Ротару почтила память матери, опубликовав в сторис своего микроблога фото из семейного архива.

«Светлая память… мама», - подписала фото София Михайловна.

На опубликованном снимке ее мама сидит за столом, на котором стоит ваза с пионами. Одета Александра Ивановна в белое платье с вышивкой. Голова женщины покрыта платком.