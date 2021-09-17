Более 450 миллионов гривен убытков нанесено окружающей среде в результате нарушений, выявленных на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства.

Госэкоинспекция выявила на предприятии незаконное размещение шлама агломерационных цехов на одной из земельных участков, что не предназначена для удаления таких отходов. В частности, территория не оборудована системой отвода поверхностных сточных вод, по периметру отсутствует обвалование, отсутствует информация о гидроизоляции дна места складирования шламов. При этом такие отходы содержат в своем составе оксиды железа, тяжелые металлы, которые при попадании в почву могут вызывать загрязнение подземных водоносных горизонтов.

«Во время внеплановой проверки предприятия Госэкоинспекция установила, что проектно-техническая документация на устройство места просушки шлама и заключение по оценке воздействия на окружающую среду отсутствуют. Также нет у предприятия паспорта места удаления отходов. Это противоречит требованиям природоохранного законодательства, а размещение шламов приравнивается к засорению территории.

За это нарушение Госэкоинспекция рассчитала убытки на сумму 456,7 миллиона гривен. Претензия на добровольное возмещение уже направлена предприятию. В случае отказа платить эту сумму, Госэкоинспекция будет взыскивать средства в судебном порядке», - добавил Андрей Малеваный.

Он отметил, что ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» продолжает работать с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства.

«Вместо того, чтобы вовремя вложить средства в налаживание системы обращения с отходами, модернизации оборудования и т. п, сейчас компания должна возмещать огромные убытки, которые она нанесла окружающей среде своими безответственными действиями», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Чиновник подчеркнул, что Госэкоинспекция будет продолжать выходить на внеплановые проверки ПАО «Арселормиттал Кривой Рог», рассчитывать новые убытки и выписывать штрафы, пока предприятие не обеспечит комплексную модернизацию мощностей и не приведет свои промышленные процессы в соответствие с природоохранным законодательством.