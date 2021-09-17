В интернете был опубликован видеоролик, где человек, похожий на нардепа Гео Лероса, принимает заказ на информационную атака на депутата Киеврады из фракции «Солидарность» Михаила Терентьева и $10 000 в уплату этой услуги.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Собеседник человека, похожего на нардепа, в кадре «замылен».

Утверждается, что съемка сделана скрытой камерой видеонаблюдения.

Голос за кадром сообщает, что запись сделана 19 октября 2020 года в одном из офисных центров Киева.

«А уже на следующий день Лерос на своем YouTube-канале опубликовал видео, где похожий на Терентьева человек обсуждает с посредником вопрос покупки голосов избирателей в столице. Также нардеп поднял эту тему в эфире одного из телеканалов», — пишут журналисты издания.

Ранее в сети появилось видео, где Гео Лерос, который обвинил в поджоге своего авто Офис президента, обсуждает план инсценировки уничтожения собственного имущества и забирает конверт с суммой, которая втрое превышает стоимость сгоревшего Mersedes.