В интернете был опубликован видеоролик, где человек, похожий на нардепа Гео Лероса, принимает заказ на информационную атака на депутата Киеврады из фракции «Солидарность» Михаила Терентьева и $10 000 в уплату этой услуги.
Об этом сообщает OBOZREVATEL.
Собеседник человека, похожего на нардепа, в кадре «замылен».
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Утверждается, что съемка сделана скрытой камерой видеонаблюдения.
Голос за кадром сообщает, что запись сделана 19 октября 2020 года в одном из офисных центров Киева.
«А уже на следующий день Лерос на своем YouTube-канале опубликовал видео, где похожий на Терентьева человек обсуждает с посредником вопрос покупки голосов избирателей в столице. Также нардеп поднял эту тему в эфире одного из телеканалов», — пишут журналисты издания.
Ранее в сети появилось видео, где Гео Лерос, который обвинил в поджоге своего авто Офис президента, обсуждает план инсценировки уничтожения собственного имущества и забирает конверт с суммой, которая втрое превышает стоимость сгоревшего Mersedes.