Политолог Михаил Чаплыга в прямом эфире на канале «Знай 24» рассказал о пенсионной системе. По словам эксперта, пенсионный фонд может зарабатывать

«Солидарная система не про деньги, а она о том, как связывается поколение детей с поколением родителей и поколением бабушек и дедушек. Если разорвать эти связи, то значит – нет общества, а значит – нет и государства», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, власть хочет внедрить частные пенсионные фонды, чтобы можно было легче изымать через налоги у людей деньги. Как отметил эксперт, другой пенсионной системы не может быть у государства: поляки, которые проходили реформы создания частных пенсионных фондов, закончили тем, что сейчас восстанавливают солидарную пенсионную систему.

«При этой парадигме и этих властях – будущего и пенсий у вас нет. Пенсионный фонд, как и профсоюзы, имеют право зарабатывать деньги – это не только взносы. Взносы – это базовая вещь, а дальше вы можете открывать предприятия, недра и так далее», - подчеркнул эксперт.

Пример пенсионного фонда, который привел Чаплыга, будет называться не пенсионный, а фонд народного благосостояния, где вы в своем возрасте будете знать, сколько денег и ренты вы получили за год.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал о вероятных перевыборах.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги: Кто не доедал в детстве, тот и в старости в богатстве будет прятать кусочек хлеба под подушкой.