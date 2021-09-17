Президент ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, какие тенденции сейчас наблюдаются на вторичном рынке жилой недвижимости.

“На вторичке наблюдается интересный момент сейчас, дефицит предложения. Спрос есть, дефицит предложения наблюдается. То есть, хорошую недорогую квартиру, которую хочет себе купить даже не инвестор, покупатель для себя, найти очень непросто”, - сказал Юрий Пита.

Он отметил, что есть потребители, которые хотят купить старые квартиры за менее чем 100 тыс. долларов.

“И найти хороший объект за такие деньги уже достаточно проблематично. Плюс, скорее всего продавцы, которые планировали продавать, видя, что идет рост рынка, они притормозили свои решения сейчас. Они ожидают какого-то пика, чтобы все-таки получить максимум за свой объект. И такое решение, оно тоже не дает объекту выйти на рынок. Соответственно, создается этот дефицит”, - добавил Пита.

По его словам, когда продавцы активно выйдут на рынок, покупатели закончатся, и цены упадут.

“Пока рост, пока не выходят продавцы активно на рынок. Наверное, ожидают еще большего роста где-то 5-10% до конца года… Процентов 20 по концу года мы можем наблюдать”, - сказал эксперт.

Он отметил, что к лету цены могут снизиться.

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