На своем официальном сайте представители Нацкорпуса заявили, что обвиняемый в протестных против власти надписях на заборах Александр Тарнавский выиграл судебный процесс.

«Руководитель Черниговского отделения Национального Корпуса Александр Тарнавский выиграл судебный процесс по надписям на заборе, которые, по мнению полицейских, оскорбляли Зеленского. На сегодняшнем заседании в суде заслушали двух свидетелей-полицейских, которых вызвала адвокат стороны защиты. После чего судья вынес решение о закрытии дела, ведь не нашел в действиях Александра Тарнавского правонарушения», - говорится в публикации

Как указано в публикации, руководителя организации Нацкорпуса в Чернигове обвиняли по статье 296 ч.1 по свидетельству – за неприличную надпись на заборе. На официальном сайте подчеркнуто, что дело переквалифицировали в «мелкое хулиганство», то есть административное нарушение.

«Уверены, что вслед за развалом этого надуманного дела, суд так же закроет дело харьковских патриотов и дело черкасских ветеранов из-за отсутствия доказательной базы. В конце концов, репрессивный режим против ветеранов и патриотов потерпит крах», - подчеркивается на сайте.

Как сообщала Politeka, ветеран в знак протеста порезал себе вены под управлением полиции в Киеве.

Также Politeka публиковала слова Жорина: Украинцы в отличие от соседних стран сегодня еще имеют характер.

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