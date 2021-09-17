Экс-советник мэра Киева Максим Бахматов в программе "Личность" с Сергеем Дойко рассказал, почему коммунальный бюджет Киева постоянно теряет деньги

"Везде, где вы не копнете, вы увидите, что очень много каких-то субъективных решений, которые приводят к потерям коммунального бюджета. А как надо принимать решения в менеджменте и в любом месте. Как в семье вы принимаете. Например, вы хотите поехать в Египет. Вы сначала анализируете отели. После того вы считаете бюджеты. После этого вы спрашиваете у экспертов, например, турагентов. Хорошо или плохо. После этого вы спрашиваете общину. Жену, мужа, брата, сестру. Куда им нравится. А только после этого вы принимаете решение и платите деньги. А знаете, как делают чиновники? Он сначала платит деньги, за какую-то..., а уже может потом будет делать все то, что я проговорил", - сказал Максим Бахматов.

Он отметил, что в результате нет ни аналитики, ни больших данных, ни экспертного мнения или мнения общества, а есть только субъективное решение чиновника.

По его словам, такие чиновники не имеют права так принимать решения за деньги налогоплательщиков.

"Каждый год на голову киевского чиновника падает 60-64 млрд грн. Просто падает на голову. Это налоги. И он начинает их субъективно распределять. Да, есть защищенные статьи, это зарплаты врачам, зарплаты учителям, школы, садики. Там также воруют, но там немножко труднее украсть, на этих историях. А есть субъективные решения. Это примерно 1 млрд евро. Итак, эти... на 1 млрд евро принимают субъективных решений. По каким реально важных будет 20%", - добавил Бахматов.

Как сообщала Politeka, Бахматов заявил, что то, что в Киеве открывают много новых парков и фонтанов, не спасает город.

Также Politeka сообщала, что Баганец заявил, что украинские органы досудебного расследования руководствуются законами, которые не соответствуют действующей Конституции Украины.