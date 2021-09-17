Во время заседания коллегии Госэкоинспекции в офисе ДЭИ в Кривом Роге был принят ряд нововведений для усиления качества проверок

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства, пишет Znaj.

Он перечислил решения, которые были приняты коллегией ДЭИ:

Обеспечить контроль за заполнением актов проверок. Инспекторы должны указывать как можно больше информации о мерах контроля, чтобы эффективно защищать интересы Деи в суде;

В случае отсутствия у субъекта хозяйствования лицензии или разрешения в течение трех месяцев обеспечить направление искового заявления в административный суд относительно полного или частичного приостановления производства;

Продление срока предписания для предприятия отныне будет происходить только по согласованию Центрального аппарата ГЭИ. Это позволит обеспечить ответственность предприятия в случае длительного невыполнения требований инспекции;

Подготовка предписаний будет осуществляться только по количественным показателям, которых предприятие должно достичь. Например, снизить выбросы загрязняющих веществ до четко определенной концентрации.

Отдельно во время заседания коллегии обсудили взаимодействие ДЭИ с правоохранителями.

"Подчеркнул, что это важная составляющая экологического контроля, ведь расследование преступлений против окружающей среды сегодня является одним из приоритетов государства. Поэтому инспекторы должны как можно быстрее передавать правоохранителям материалы проверок, во время которых были обнаружены признаки уголовных нарушений», - добавил Андрей Малеваный.