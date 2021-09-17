Чем обернулась для Украины реформа прокуратуры? Подробнее об этом рассказал адвокат Алексей Баганец в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» .

По словам эксперта, так называемые реформы прокуратуры, проведенные в течение последних 7 лет, принесли больше вреда, чем пользы. «Осталось около 20% профессиональных и пригодных для осуществления тех полномочий, которые на сегодняшний день возложены на органы прокуратуры», - подчеркивает он.

Баганец отмечает, что за прокуратурой конституционно закреплены такие функции, о которых сами прокуроры даже не проинформированы. К тому же, говорит он, новым прокурорам не хватает опыта и знаний. «Как можно осуществлять процессуальное руководство, а тем более заниматься организацией досудебного расследования, если ты в жизни никогда не работал следователем?», - спрашивает адвокат.

Он объясняет, что организация досудебного расследования и вообще чего-либо требует прежде всего понимания предмета. Зато, подчеркивает Баганец, этим дают заниматься тем людям, которые не знают о функции процессуального руководства и которые сразу попадают в центральный аппарат. «Ну, как такому человеку можно поручить заниматься организацией досудебного расследования», - возмущается эксперт.

Также гость программы акцентирует на нарушении продвижения по карьерной лестнице: «Как могут они работать в центральном аппарате, если они не работали никогда в так называемой областной прокуратуре. Ранее это были ступени». В то же время, добавляет он, в областных прокуратурах ощущается нехватка кадров, а потому нагрузка увеличивается и нормально выполнять функции не удается.

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