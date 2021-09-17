Какие факторы будут сейчас определять цену на газ? Своё мнение об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический аналитик Руслан Бизяев.

«Цена на газ будет зависеть от того, как решат наши спекулянты, и от того, какую цену согласует Запад. Есть такое понятие – болевой порог. Так вот, на газ установят такую цену, которая будет для населения максимальным болевым порогом. По логике, газ отечественной добычи должен достаться населению, но тогда зачем нужны 12 миллиардов субсидий? А вот что делать с газом для промышленности, пока не решено. Во всяком случае, смешать то и другое не получится – МВФ не позволит. То есть главный вопрос – что делать с нашими подземными хранилищами газа? Недавно поступила информация, что из 20 миллиардов кубов там наших – только пять. Ещё важные вопросы – по какой цене покупать газ, и по какой цене его продавать промышленным предприятиям и части населения, которой газа не хватит. Ведь мы пока не знаем, тёплая будет зима или холодная», - отмечает эксперт.

Он допускает обсуждение возможности прямого контракта с Газпромом на поставку газа.

«Возможно, с «Газпромом» будет договариваться «Нафтогаз», то есть Витренко. Ведь опыт заключения транзитного договора в условиях острого противостояния у нас уже есть, один Стокгольмский арбитраж чего стоит. И ничего, договорились», - напоминает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал нынешнюю цену на газ в Украине спекулятивной.

Также Politeka сообщила, что, по словам Бизяева, Украине не хватит запасов газа на предстоящий отопительный сезон.



