Политолог Александр Кочетков в своём блоге рассказал о плане Порошенко по возвращении Донецка и Луганска.
«Порошенко не отступился от своего плана окружить и блокировать Донецк и Луганск: ближе к Донецку и Луганску, дальше от границы, окружить эти города, чтобы добиться их готовности к сдаче. Нечто подобное в этот момент происходило в Славянске», - отметил Кочетков.
По словам эксперта, Славянск был окружен и отрезан от снабжения, а у главы боевиков Игоря Гиркина, который был в Славянске, не было вооружения, заканчивались боеприпасы и они хотели оттуда выйти и они вышли: 2 тысячи боевиков преодолели путь колонной и пришли в Донецк.
«Это было невозможно без договоренностей с нашим командованием, потому что были запросы со стороны нашей авиации и артиллерии уничтожить эту колонну, но всякий раз наши командиры натыкались на строгий запрет от Генштаба – не стрелять», - подчеркнул Кочетков.
По словам эксперта, наши бойцы погибали под огнем, а в это время военные начальники перезванивались по телефону и поздравляли друг друга с днем рождения.
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