Фото: EU vs. Disinfo

Редакция портала "Антикор" официально заявила, что журналисты сайта не принимали участия ни в каких противоправных действиях

Публикуем заявление "Антикора" без комментариев и ремарок.

Несколько дней назад на сайте Национальной полиции Украины было обнародовано сообщение о проведении обысков и объявления подозрений группе лиц, которые якобы занимались вымогательством средств у чиновников и чиновников за якобы нераспространение компрометирующей информации.



Сегодня же в некоторых СМИ появилась информация, что в перечне сайтов, которые чиновники Нацполиции подозревают в преступных действиях, есть и портал Антикор. Редколлегия портала Антикор решительно опровергает эту информацию и официально заявляет, что ни в каких противоправных действиях, о которых говорится в сообщениях этих СМИ, журналисты сайта участия не принимали.



Кроме этого в адрес портала никаких официальных запросов от Национальной полиции не поступало.



Понимаем, что за многочисленные разоблачительные материалы, которые журналисты портала Антикор размещают на его страницах, у нашего издания есть немало врагов и недоброжелателей.



Кроме того считаем развернутую кампанию по дискредитации нашего издания спланированной провокацией с целью уничтожения нашего информационного сайта.



В Украине уже было немало случаев, когда журналистов, которые пишут расследования и публикуют общественно значимую информацию о высокопоставленных чиновников и коррупционеров пытаются обвинить в вымогательстве, вмешательстве в частную жизнь и обнародовании персональных данных.



Портал Антикор и ряд других известных сайтов, как, например, сайт Апостроф и Главком, в апреле этого года уже становился жертвой подобной кампании, ведь по решению Печерского суда наш сайт в числе других было незаконно заблокировано на территории Украины именно по статье о якобы разглашении персональных данных. Тогда даже экс-замминистра МВД Антон Геращенко официально в письменной форме признал нелепость этих обвинений. В результате во время апелляции суд отменил незаконное решение и признал беспочвенность блокировки.



Сейчас же для драматургии и дискредитации издания добавили еще и статью о вымогательстве.



Это происходит исключительно для того, чтобы закрыть журналистам рот, облить грязью и заставить оправдываться.



В свою очередь мы оправдываться не собираемся, а собираемся полностью содержательно и оперативно освещать информацию по этому факту.



Призываем новоназначенного министра внутренних дел Дениса монастырского дать разъяснения относительно действий его подчиненных по уничтожению независимых ресурсов в Украине.