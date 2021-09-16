Он рассказал Радио НВ, над чем будут работать в министерстве после того, как «вечного» Арсена Авакова отправили в отставку, пишет Znaj.ua.

«Мы все видим криминогенную ситуацию в нашем государстве, низкий уровень доверия к полиции, высокий уровень смертности на дорогах. Именно на этих приоритетах мы сконцентрируем наше внимание. Прежде всего, полиция — это не карательный орган, это сервис. И именно в этом ракурсе мы будем сосредоточивать все наши усилия. Мы говорим и о преодолении технологического консерватизма, которым страдают большинство правительственных структур, в том числе и Министерство внутренних дел. Мы будем активно внедрять цифровизацию министерства и всех наших сервисов», — отметил Енин.

Среди задач МВД, продолжил первый заместитель министра, есть и повышение уровня доверия к сотрудникам силовых институтов государства, а также — уменьшение контактов граждан с чиновниками, ведь получение сервисов должно восприниматься «с удовольствием, а не с ужасом».