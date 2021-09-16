В полной ли мере украинские ветеранские организации представляют всех ветеранов войны с Россией? На эту тему в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказывается участник Евромайдана и войны на Донбассе Станислав Краснов.

«Существуют «официальные» ветераны, которые и захватили всё ветеранское пространство. Это одни и те же фамилии – и в Киевсовете, и во всевозможных общественных советах. Настоящий ветеран никак не сможет попасть в ветеранский совет. Есть небольшая группа, несколько десятков людей, которые организовали круговую поруку. Они не пускают к себе никого со стороны, потому что такое положение дел экономически им очень выгодно. По аналогии с казаками – это «реестровые» ветераны, в отличие от всех остальных – «сечевых», - рассказывает ветеран.

По его словам, речь идёт о крупных бюджетах.

«Идея о том, чтобы ветераны объединились и стали влиятельной политической силой, витает в воздухе ещё с 2014 года. Это в самом деле необходимый шаг, и я, говоря по правде, не могу объяснить, почему он до сих пор не сделан. Разве что можно объяснить это старой пословицей: где два украинца, там три гетмана», - считает Станислав Краснов.

Как сообщает Politeka, ранее ветераны Донбасса потребовали отставки секретаря СНБО Алексея Данилова, перекрыв дорогу возле дома президента.

Также Politeka сообщала, что психолог Александр Алиев объяснил, почему участники войны с Россией неохотно обращаются за психологической помощью.



