В полной ли мере украинские ветеранские организации представляют всех ветеранов войны с Россией? На эту тему в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказывается участник Евромайдана и войны на Донбассе Станислав Краснов.
«Существуют «официальные» ветераны, которые и захватили всё ветеранское пространство. Это одни и те же фамилии – и в Киевсовете, и во всевозможных общественных советах. Настоящий ветеран никак не сможет попасть в ветеранский совет. Есть небольшая группа, несколько десятков людей, которые организовали круговую поруку. Они не пускают к себе никого со стороны, потому что такое положение дел экономически им очень выгодно. По аналогии с казаками – это «реестровые» ветераны, в отличие от всех остальных – «сечевых», - рассказывает ветеран.
По его словам, речь идёт о крупных бюджетах.
«Идея о том, чтобы ветераны объединились и стали влиятельной политической силой, витает в воздухе ещё с 2014 года. Это в самом деле необходимый шаг, и я, говоря по правде, не могу объяснить, почему он до сих пор не сделан. Разве что можно объяснить это старой пословицей: где два украинца, там три гетмана», - считает Станислав Краснов.
Как сообщает Politeka, ранее ветераны Донбасса потребовали отставки секретаря СНБО Алексея Данилова, перекрыв дорогу возле дома президента.
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Также Politeka сообщала, что психолог Александр Алиев объяснил, почему участники войны с Россией неохотно обращаются за психологической помощью.