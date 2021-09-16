Руководитель украинского представительства компании Noosphere Ventures Михаил Рябоконь в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал о заслугах украинцев в запуске ракеты Firefly.

«База США Ванденберг приняла на себя миссию для отправки ракеты-носителя Firefly Alpha с полезным грузом на борту. И здесь есть заслуги украинских инженеров в том числе и украинского фаундера этой компании, который придумал всю эту идею саму – идею ракеты. Ну и воплотили в жизнь с помощью наших инженеров», - говорит эксперт.

В то же время он отметил, что большую роль сыграли и техасские инженеры.

«Которые собирали это все, возили, тестировали, делали тестовые проливки, прогрузки, прожиги на самой площадке. Но вообще идея была рождена здесь, в Днепре», - сказал Рябоконь.

Также гость программы рассказал об основателе аэрокосмической компании Firefly Aerospace Максе Полякове, который родился в Запорожье.

«У Макса родители были из аэрокосмической сферы. Папа у него был проектантом… В советское время папа был инженером в «Хартроне», который базировался в городе Запорожье – там была часть конструкторского бюро «Хартрон». Поэтому космос у него, конечно, в крови есть», - подчеркнул он.

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