Руководитель первой муниципальной школы ОСМД Ирина Головатенко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» заявила, что ОСМД является собственником земельного участка, на котором стоит дом.

«Там (в законе, - ред.) четко написано, что ОСМД является собственником земельного участка, на котором стоит дом. Но вот тут начинается юридическая коллизия. Потому что ты вроде как являешься участником и собственником этого земельного участка, но по факту в документах у тебя это никаким образом не отражено. Бывают сейчас ОСМД, которые берут на себя эту землю, они ее оформляют и так далее», - говорит эксперт.

По ее словам, жить в старых домах почти невозможно, особенно если люди небогаты.

«Если, например, это старый дом в центре города, то самое ценное в этом доме – это только его месторасположение. Но доказать человек это никоим образом не может, потому что у нас не привязан этот земельный участок к конкретному документу о собственности, который имеет каждый из нас. Это на самом деле тоже большая проблема, решить которую можно было бы», - сказала Головатенко.

Она отметила, что в таком случае ускорились бы рынок недвижимости, реновация, реконструкция и модернизация.

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