В новом выпуске программы «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой Председатель Правления ОСББ Михаил Кальтагейсер рассказал, что создание ОСМД в хрущевках - это вопрос выживания.

«Конечно идея обслуживания жилищного фонда должна быть такая: жители должны объединиться в объединения совладельцев и нанять себе управляющую компанию, которая под их контролем, за их средства, и их указаниями и регламентом обслуживала их дом. Сегодня этот рынок недоразвит, то есть за умеренные средства сложно привлечь управляющую компанию, которая добросовестно бы выполняла обязанности по содержанию дома», - подчеркнул он.

Кальтагейсер сказал, что на сегодня большинство ОСББ управляют своими домами через уставные органы. Для создания ОСББ в доме должна быть группа активных людей, подчеркнул он, которые готовы тратить свое время и нервы для того, чтобы жить в нормальных условиях. Обычно в таком доме как хрущевка, уверен он, который был запущен годами надо вкладывать больше энергии и средств, чтобы привести его в порядок.

«Но я скажу так, если в нововведенном доме не создано ОСББ, а есть управляющая компания, пока он новый, то это вопрос исключительно средств. Жители будут получать нормальные услуги и жить в комфортных условиях, но за это будут платить больше, чем если бы они создали ОСББ. А создание ОСББ в хрущевке – это вопрос выживания, если они не организуются и не возьмут ответственность за свой дом в свои руки, то рано или поздно наступит момент, когда они не смогут проживать в своем доме. Потому что сейчас власть окончательно признала, что все дома являются частной собственностью и сняла с себя всю ответственность», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Гуманенко, что я вообще не вижу недостатков в ОСМД.

Также ранее для Politeka Гуманенко назвал проблемы ЖКХ в Киеве: «Изношенные сети водопровода, теплотрасс, электричества».



