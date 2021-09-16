Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в прямом эфире телеканала «Украина 24» высказал свое мнение о территориальной обороне. По его словам, эта территориальная оборона – это фикция.

«Вы говорите, что вы (представители власти - ред.) создали территориальную оборону по принципу Швейцарии и Эстонии. В Швейцарии и Эстонии ключевым принципом обороны является то, что человек после прохождения курса молодого бойца и службы держит оружие дома», - подчеркнул Билецкий.

По мнению националиста, созданная властями система территориальной обороны является бутафорской, потому что люди, которые ее составляют, не имеют оружия.

«Мы имеем абсолютно советскую систему территориальной обороны, которая является фикцией – теперь это в красивой обертке. Там от эстонского Кайтселийта и от швейцарских резервистов нет ровным счетом ничего», - подчеркнул Билецкий.

Националист заявил, что это – не территориальная оборона, а это – слабость нашей страны во время войны.

Как сообщала Politeka, в Нацкорпусе прокомментировали новые дела против своих представителей.

Также Politeka публиковала слова Билецкого: Когда ты хаос в управлении, уровень боеспособности падает в разы.



