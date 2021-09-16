Доброволец, ветеран российско-украинской войны, участник Майдана Станислав Краснов в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал, почему ему не удалось получить статус УБД.

По его словам, в мае прошлого года один из членов межведомственной комиссии выступил против получения Красновым статуса УБД.

«Он прямо поднялся, выделил мои документы и сказал: «По этому человеку нельзя сейчас голосовать, потому что он осужден по тяжким преступлениям уже сейчас. И, соответственно, нельзя ему предоставлять статус участника боевых действий». Это была полная ложь!», - говорит ветеран.

«На тот момент он занимал должность заместителя омбудсмена Денисовой – он был представителем уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Хотя он там был от своей общественной организации, но он был на должности. То есть у него было много негатива из-за того, что мы постоянно обращаемся к Денисовой», - сказал Краснов.

Он отметил, что вместе с батальоном ОУН действует Комитет освобождения политзаключенных – общественная организация, по спискам которой были освобождены политзаключенные режима Януковича сразу после Майдана.

Краснов добавил, что сразу после этого принес голове межведомственной комиссии справку о несудимости, но комиссия решила обращаться по этому вопросу в Офис Генпрокурора. Однако, по его словам, комиссия обратилась не в ОГП, а в СБУ, где подтвердили, что ветеран не был осужден.

Как сообщала Politeka, Друзенко рассказал, как медикам-добровольцам не давали статус УБД.

Также Politeka писала, что военный объяснил, почему его дети не имеют льгот от государства.



