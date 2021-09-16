Как будет в дальнейшем эволюционировать политическая позиция президента Владимира Зеленского? Своё мнение по этому поводу в программе «My.ua» высказывает политолог Артём Бронжуков.

«Политическая позиция президента зависит от ситуации и от его окружения. Во время избирательной гонки правой рукой Зеленского был Богдан, а сейчас это место занимает Ермак, который и в политике, и в личном общении ведёт себя совершенно иначе. Сказать, каким будет Зеленский через год, не сможет, наверное, даже он сам. Здесь играет роль слишком большое количество факторов, как внутренних, так и внешних», - говорит политолог.

По поводу окружения президента он отметил, что там много людей, которые пришли не из системы, однако удачно вписались в неё.

«При этом теоретическая возможность изменить систему, придя в неё извне, существует. Например, в Исландии Пиратская партия во многом поменяла правила игры. Она пришла с новыми идеями и разбила старых, закостенелых политиков. На самом деле не так уж важно, из системы человек или нет. Главное – есть ли у него ресурс и желание производить положительные изменения. Занимая место депутата или министра, такой человек имеет все возможности изменять жизнь вокруг себя», - уверен Артём Бронжуков.

Как сообщает Politeka, ранее он оценил вероятность кадровых перестановок в Кабинете министров этой осенью.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Бронжукова, вектор развития, который задаётся Украине извне, соответствует интересам самих украинцев.



