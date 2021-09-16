Украинская власть готова принять примерно 5 тысяч афганских беженцев. Об этом представители Национального Корпуса сообщили на своем официальном сайте, где также заявили, что инициировали петицию, чтобы опросить самих украинцев по этому поводу и противодействовать планам власти.

В публикации отмечается, что из-за вывода войск США из Афганистана много беженцев сейчас ищут убежища, в том числе и в Украине. «На территории Украины в ближайшее время планируется развертывание пунктов временного размещения для около 5 тысяч беженцев из Афганистана», - сообщает Нацкорпус и добавляет, что это, вероятно, попытка угодить Западу.

Его представители считают, что власть неправильно расставила приоритеты, ведь Украина имеет и свои проблемы. В частности, в публикации акцентируется на том, что в Украине уже зарегистрировано 1,5 млн беженцев из ОРДЛО и оккупированного Крыма, а десятки тысяч украинцев и до сих пор находятся в тех населенных пунктах, где регулярно происходят обстрелы. «Руководитель любого государства в первую очередь должен заботиться о благосостоянии своих граждан, а уже потом, при достаточном количестве ресурсов, помогать другим», - подчеркивают представители Нацкорпуса.

Итак, в своем сообщении они настаивают на том, что во времена экономического кризиса и войны власть прежде всего должна заботиться о тех гражданах, которые пострадали от российской агрессии, а не об афганских беженцах.

Следовательно представители Нацкорпуса сообщают, что создали петиции на электронных платформах всех регионов страны, чтобы сами украинцы могли высказать свое мнение о помощи афганским беженцам. «Заставим власть принимать такие глобальные для Украины решения, учитывая мнение ее граждан», - подчеркивается в публикации.

Как сообщала Politeka, Балашов заявил, что от бедных афганских беженцев будут только проблемы.

Также Politeka писала о том, что Жорин высказал свое мнение относительно роста количества мигрантов в Украине.