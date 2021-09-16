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Счета НАЭК «Энергоатом» оказались заблокированы по инициативе Министерства юстиции Украины. История выходит далеко за рамки здравого смысла, как практически все, чем занимается министр юстиции Денис Малюська.



Вдумайтесь: департамент государственной исполнительной службы Миниюста в лице двух государственных исполнителей – Рубель и Мурыхин – арестовываю счета украинского атомного монополиста! Да еще на совершенно фантастическую сумму: 2 миллиарда (!) 499 миллионов евро и 2 миллиарда 112 миллионов долларов США. На фоне таких сумм гривневая часть заблокированных счетов «Энергоатома» выглядит очень скромно: всего 79 миллионов. С «копейками».



Понятное дело, что подобных сумм на счетах компании и близко нет. По всей видимости, речь идет о явно мошеннической схеме, которую благословил лично министр юстиции. Малюська явно готовится к своей неизбежной отставке и пытается сформировать свой «личный пенсионный фонд». Блокировка счетов была проведена по незаконно «реанимированному» Минюстом делу, а сумма долгов была увеличена более чем в 50 раз!



«Энергоатом» уже выпустил заявление, в котором назвал действия министра юстиции «диверсией против государства». В документе подчеркивается, что арест счетов компании органами принудительного выполнения решений, подвергает угрозе реализацию мер обеспечения безопасности эксплуатации ядерных блоков. Буквально чудом удалось спасти 500 000 грн., которые были зарезервированы на выплату кредита ЕБРР по обеспечению безопасности украинских атомных блоков. Действия Минюста и лично его главы Малюська ставят под угрозу национальную безопасность Украины. Высшее руководство страны уже в курсе «ядерного саботажа» Дениса и не исключено, что этот вопрос будет вынесен на завтрашнее заседание СНБО.