Политолог Руслан Бизяев прокомментировал в программе «Прогноз» с Викторией Панченко безосновательное подорожание газа и назвал причину проблем государства с газом вообще.

Прежде всего гость программы подчеркивает, что Украина имеет сырьевую модель экономики, но не имеет рынка газа. Следовательно, говорит он, ценообразование - в непрозрачном формате. «Цена для потребителя будет зависеть от двух факторов: как решат спекулянты и что скажут наши международные партнеры», - объясняет Бизяев.

Нынешнюю стоимость газа эксперт называет экономически не рентабельной и не обоснованной. «То, что сейчас происходит с ценой на газ - это спекуляция в чистом виде», - подчеркивает он. Попутно политолог сравнивает это с биткоином.

Тем не менее, Бизяев убежден, что цена на газ уже не будет такой высокой и на это есть объективные причины: спрос и предложение выровняются. Сейчас же, говорит он, ситуация все еще выглядит иначе: «Создается спекулятивная ситуация, при которой возникает ажиотаж и рост цен. Они идут по спирали и в один прекрасный момент все отскочит назад».

Попутно гость программы размышляет над тем, что Украина вполне могла бы стать газовым хабом вместо Турции, если бы в свое время провела реформу. В таком случае, добавляет эксперт, не было бы проблем с транзитом 2024 года, а при наличии газа государство бы наблюдало за ситуацией в стороне. Сейчас же, говорит Бизяев, Украина размышляет над тем, как не остаться зимой без тепла. Что касается Европы политолог говорит так: она не хочет остаться зимой без тепла, а потому планирует запустить «Северный поток-2» стахановскими темпами.

Как сообщала Politeka, Дзивидзинский рассказал, как Украина может воспользоваться ситуацией с «СП-2» в свою пользу.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк заявил, что из-за Северного потока-2 Украина потеряла 5 млрд долларов в год.