Авиаконструктор Анатолий Вовнянко оценил состояние украинского авиастроения. Также в программе эксперта по международной и внутренней политике Юрия Романенко «Романенко. Беседы» он прокомментировал авиацию на параде ко Дню Независимости Украины.

Вовнянко отмечает, что на самом деле украинское авиастроение в плохом состоянии, хотя это замалчивается. В пример он приводит ГП «Антонов», который сейчас уже практически не может создавать новые самолеты. «В Украине нет достаточно денег и нет внутреннего рынка для того, чтобы строить и создавать самолеты», - объясняет авиаконструктор.

Попутно он комментирует парад ко Дню Независимости Украины и признается, что это зрелище заставило его ностальгировать. «Потому что все, что летело, это было все советского производства. Все это было произведено не в Украине, а в Советском Союзе и, честно говоря, я думал, что покажут хоть несколько самолетов, собранных уже в независимой Украине», - рассуждает Вовнянко.

В пример эксперт приводит самолет АН-148, который находится в президентском отряде и который вполне можно было использовать, или же АН-140. Он подчеркивает, что эти самолеты, созданные генеральным конструктором Петром Васильевичем Балабуевым, можно было представить как достижения уже независимой Украины. Вместо этого, говорит авиаконструктор, все внимание уделили «Мрии».

Итак, гость программы заключает, что в целом парад ко Дню Независимости производит неоднозначное впечатление, ведь чисто украинских самолетов не было, все представленное - только достижения прежней эпохи. «Поэтому для того, чтобы авиастроение в Украине было, нужно искать партнеров за рубежом, которые имеют деньги и готовы создавать авиацию, но для этого нужно предлагать соответствующий продукт», - констатирует Вовнянко.

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