Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua раскритиковала бездеятельность власти касательно собственной добычи газа, а также рассказала о предстоящих тарифах на газовом рынке в этот сезон.

«В Европейских хабах прогнозируют, что в скором времени стоимость газа дойдет до тысячи, а сегодня он пока 800 долларов. Таких цен еще не видел газовый рынок, и пока весь мир замирает в ожидании мировых ценовых рекордов, Украина находится просто в критической ситуации», - рассказала Завальнюк.

Журналистка считает, что несмотря на то, что украинцев постоянно успокаивали и отвлекали внимание от темы газа, тарифы на газ в Украине могут быть совсем другими. По ее словам, еще в апреле нам обещали лояльные цены и Европейский сервис.

«Для нужд бытовых потребителей, а также для предприятий тепловой коммунальной энергетики вполне хватило бы газа отечественной добычи, который стоит гораздо дешевле европейского. А украинская власть тратит колоссальные усилия на бессмысленную борьбу с Северным потоком-2 вместо того, чтобы развивать собственную добычу газа», - говорит Завальнюк.

Журналистка заявила о провале проекта собственной газодобычи и подчеркнула, что украинской властью было потрачено массу времени и усилий на то, чтобы остановить строительство Северного потока-2, хотя изначально было очевидно, что рано или поздно этот газопровод построят, поскольку Европа в своем большинстве заинтересована в его запуске.

«Вместо времени, потраченного на бесплодную борьбу с «ветряными мельницами», украинские чиновники могли заняться поисками инвестиций для развития собственной добычи газа. Благо, разведанные залежи этого ресурса у нас есть. Нужно лишь пробурить скважины и поднять этот газ на поверхность», - считает Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Новак рассказал, куда лучше вкладывать деньги.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал, насколько могут вырасти тарифы.