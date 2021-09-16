Практикующий психолог Ольга Иович в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказала, как бороться с тревожностью во время локдаунов.

“Прошлый локдаун, задавали вопрос, больше стало клиентов или нет. Клиентов не стало больше, потому что это непредсказуемость для людей. Все остановилось, они взяли паузу. Потому что не понимали, что будет дальше. Но когда уже было послабление, клиенты начали опять обращаться. Когда они не работают с тревогой, что происходит. Мы сидим дома. Мы общаемся с кем — муж, жена, дети, родители. Все. Тревога возрастает, потому что, во-первых, тоже витаминов не хватает. Вот, сейчас это наслоение одно на другое. Осень плюс локдаун”, - сказала Ольга Иович.

Она отметила, что на организм идет огромная нагрузка, в том числе потому что появляются проблемы с деньгами, и возникает проблема как выжить.

“Второй момент, уроки с детьми надо делать. Мы не преподаватели, а нам надо будет обучать детей программе. Это дает о себе знать. Муж или жена что-то еще на ухо. Все это усиливает, усиливает, усиливает. И потом срываемся. Кто в алкоголь, кто в наркоманию, кто в развод”, - добавила Иович.

По ее словам, всем людям важно хотя бы пару часов находится наедине с собой, чтобы мозг мог переваривать информацию.

“Не обязательно только учить уроки с детьми. С ними же можно гулять. И создавать какие-то традиции. Проводить игры, их же немерено, и тоже они интересны для взрослых… И ты как проваливаешься в это детство, и ощущаешь эти эмоции, эндорфинчики. Вроде все остановилось, все прекрасно, нет этой тревоги. Надо мудро подходить к этому вопросу”, - подчеркнула психолог.

Она отметила, что если зацикливаться на локдауне и думать только о плохом — это приведет к истощению и нервному срыву.

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