В сети активно обсуждали изменения во внешности Аллы Пугачевой. Похоже, критика задела Примадонну, поэтому она обратилась к фолловерам.

Имя Аллы Пугачевой в последние дни не сходит со страниц прессы и интернет-ресурсов. В сети активно обсуждают изменения во внешности Примадонны. Ее появление на премьере фильма "Вертинский" произвело фурор. Однако вместо похвалы артистка услышала в свой адрес массу критики. Об этом пишет Hyser.ua.

Дело в том, что после очередного хирургического вмешательства лицо Примадонны перекосило, а ее губы растянулись в улыбке Джокера. Похоже, критика весьма задела Примадонну, поскольку она написала в своем микроблоге пост, обращенный к фолловерам.

"Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать Вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. БОГ вам судья. Спасибо газете МК и лично Артуру Гаспаряну за ПРАВДУ", - написала в соцсети легендарная певица.

Свой пост Алла Борисовна сопроводила своим портретным снимком. Стоит отметить, что на фото в статике звезда выглядит гораздо лучше, чем на видео с кинопремьеры. Ей удалось выбрать ракурс, на котором ее лицо выглядит вполне прилично. На этот раз Пугачева не стала отказываться от косметики, использовав в макияже черную тушь и бежевую помаду.

Впрочем, этот пост может также иметь конкретного адресата и касаться совершенно другой темы. Дело в том, что на днях в сети появилось интервью экс-солистки группы "Мираж" Натальи Гулькиной, которое она дала Елена Ханге. В своем интервью Гулькина утверждала, что Алла Пугачева всегда имела большое влияние на российский шоу-бизнес, поэтому одно ее слово могло поставить крест на карьере артиста. Пугачева же утверждает, что это не соответствует действительности. На защиту Примадонны также встал ее супруг Максим Галкин, который записал видеообращение к Гулькиной.