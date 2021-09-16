Олимпийский чемпион и депутат Верховной Рады Жан Беленюк в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, как государство помогает украинским спортсменам

«В любом случае идет определенное взаимодействие между спортсменами и государством. Потому что спортсмены ездят за государственный счет на учебно-тренировочные сборы, они получают заработную плату, они получают все необходимое материально-техническое оборудование для того, чтобы они могли полноценно заниматься и готовиться», - говорит спортсмен.

По его мнению, результаты украинских спортсменов могут быть еще выше, если дать им все необходимое для их становления и развития.

«Конечно же, у нас потенциал сумасшедший. Точно не на 19 медалей. Его нужно развивать. И даже в таких непростых условиях, которые мы имеем сейчас, у нас есть такие талантливые ребята, которые прославляют нашу страну», - сказал Беленюк.

Он отметил, что украинские спортсмены, которые поехали на Олимпийские игры в Токио, – герои.

«Потому что заработать лицензию для представления своей страны на Олимпиаде – это уже большое достижение. А тем более, показать высокий результат, завоевав медаль. Но если бы они готовились абсолютно полностью за свой счет, и государство никаким образом не принимало бы в этом участия, тогда можно было бы трактовать это так, что только спортсмены без какого-либо вмешательства государства. На данный момент так трактовать нельзя», - резюмировал нардеп.

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