На Закарпатье верующие Украинской Православной Церкви пройдут за два дня 40 км на празднование памяти преподобного Иова Угольского
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу «Православное Закарпатье», молитвенное шествие пройдет по благословению митрополита Хустского и Виноградовского Марка 16-17 сентября, пишет znaj.ua.
Крестный ход начнется в Свято-Троицком Городиловском монастыре в 6 километрах от Хуста. За два дня верующие пройдут более 40 км через десять населенных пунктов и посетят два монастыря. Ночлег состоится в Свято-Вознесенском женском монастыре в селе Чумалево.
Маршрут: Иза – Карпутлаш (монастырь) - Нанково - Нижнее Селище - Копашново - Драгово – Чумалево (монастырь) - Колодное - Угля - Мирава - Малая Уголька.
По прибытии крестного хода, в Дмитриевском храме в Малой Угольке, где почивают мощи преподобного Иова, состоятся праздничные богослужения по случаю дня памяти святого.
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