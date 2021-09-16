18 сентября с 10:00 территориальные органы Госэкоинспекции проведут толоки, приуроченные ко Всемирному дню уборки, в 18 локациях по всей Украине
Перечень локаций сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.
Толоки будут проходить в таких населенных пунктах и по таким адресам:
- г. Хмельницкий парк «Подольский "(ул. Львовское шоссе);
- г. Северодонецк, территория озера Парковое;
- г. Кропивницкий, крепостные валы;
- м. Житомир, вул. Леха Качиньского 12а;
- г. Ровно, ул. Толстого 20;
- г. Винница, территория лесопарка;
- г. Чернигов, берег реки Десна, возле комплекса «Брянск»;
- г. Херсон, территория Гидропарка;
- Сумская область, ГП «Лебединское государственное лесное хозяйство»;
- г. Николаев, ул. Слободская, 134;
- г. Луцк, защитная полоса реки Сапалаевки (улица Шопена);
- Черновицкая область, с. Вороновица, прибрежно-защитная полоса реки Днестр;
- г. Львов, ул. Стрыйская, 98;
- г. Черкассы, Дахновский пляж и причал;
- г. Одесса, побережье Черного моря, Будацкий лиман;
- г. Тернополь, побережье реки Секрет (гребной канал), Тернопольский городской стал;
- м. Запоріжжя, вул. Соборная, территория сквера.
"Я буду участвовать в уборке побережья Карачуновского водохранилища, которое является источником питьевой воды для сотен тысяч жителей Кривого Рога. К нам присоединятся народные депутаты Украины, активисты и волонтеры», - добавил Андрей Малеванный.