В чем заключается сложность прогнозирования Госбюджета-2022? На этот вопрос ответил экономический эксперт Андрей Новак в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

Как объясняет гость программы, экономическая ситуация не статична, она всегда меняется. Он добавляет, что во многом все зависит от пандемии: какими будут последствия карантинов и будут ли следующие волны - все это влияет на экономику. «Еще никогда не было таких случаев, чтобы как в бюджетной декларации задекларировали, или на год, или два, или на три, что правительства точно-точно выполняют все показатели», - подчеркивает Новак.

К тому же, говорит эксперт, вероятно в Украине снова введут локдаун в конце этого года или уже осенью. А это в свою очередь, рассказывает он, приведет или к ограничениям в работе сферы услуг, или до полного закрытия. Новак подчеркивает, что это касается и заведений общественного питания, и транспорта, и бытовых услуг. «Снова будет падение по доходам, соответственно, падение по налоговым платежам, опять рост безработицы. А это также от физических лиц уменьшение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», - подчеркивает он.

По словам гостя программы, в таком случае снова стоит ожидать падения ВВП, который только сейчас начал выходить в ноль с ростом в 0,5%. «А это значит, что все эти планы и прогнозы, которые сейчас правительство закладывает на бюджет следующего года, они просто будут нереальными. И правительству придется почти сразу пересматривать бюджет 2022», - констатирует Новак.

Как сообщала Politeka, Новак рассказал, как формируется Госбюджет-2022.

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