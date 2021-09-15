Власть хочет забрать у патриотов зарегистрированное оружие, но это не убережет ее от возможных волнений. Так сказал руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в своем Telegram.

Как сообщает националист, разрешительная система получила список националистов и ветеранов различных подразделений, которые обладают легальным оружием. Жорин подчеркивает, что на самом деле власти считают вооруженных ветеранов угрозой, а потому поставила такую ​​задачу: «Задача – любой ценой найти нарушения в хранении и изъять все».

Он считает, что власти могут давать плохие советы, ведь, изъяв оружие в патриотически настроенных активистов, в системе ничего не изменится, кадровые волнения все равно останутся. Тем не менее, отмечает Жорин, процесс уже начался.

«Получил уже много сообщений о том, что такая ситуация сейчас наблюдается почти по всем регионам», - сообщает он.

Как сообщала Politeka, активисты поддержали патриотов выставкой под стенами суда.

Также Politeka писала о том, что в Одессе в поддержку Тихона Шаврука состоялась акция под управлением Национальной полиции.