Власть хочет забрать у патриотов зарегистрированное оружие, но это не убережет ее от возможных волнений. Так сказал руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в своем Telegram.
Как сообщает националист, разрешительная система получила список националистов и ветеранов различных подразделений, которые обладают легальным оружием. Жорин подчеркивает, что на самом деле власти считают вооруженных ветеранов угрозой, а потому поставила такую задачу: «Задача – любой ценой найти нарушения в хранении и изъять все».
Он считает, что власти могут давать плохие советы, ведь, изъяв оружие в патриотически настроенных активистов, в системе ничего не изменится, кадровые волнения все равно останутся. Тем не менее, отмечает Жорин, процесс уже начался.
«Получил уже много сообщений о том, что такая ситуация сейчас наблюдается почти по всем регионам», - сообщает он.
Как сообщала Politeka, активисты поддержали патриотов выставкой под стенами суда.
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