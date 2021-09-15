Понимая, к чему может привести постоянное повышение тарифов, Премьер уже начал перекладывать ответственность за это на органы местного самоуправления. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Татьяна Плачкова.

В частности, действия правительства относительно тарифно-ценовой политики в Украине она считает манипуляциями с использованием двойных стандартов. Одним из примеров, по мнению политика, является заявление премьер-министра о том, что именно местная власть определяет тарифы и ищет компенсаторы, для чего местные бюджеты имеют значительный ресурс.

«Удивительно, но глава Правительства уверен, что «местные бюджеты имеют значительный ресурс для нахождения компенсаторов при повышении, в частности, тарифов на теплоснабжение» (цитирую буквально дословно)», - отметила Плачкова.

Она подчеркнула, что почти одновременно со словами премьера о том, что правительство принимает меры по недопущению повышения тарифов в Минэкономики принимаются решения о поднятии предельных цен на топливо, что неизбежно приводит к росту стоимости товаров и услуг.

«Минэкономики в очередной раз подняло предельную цену на топливо-бензина до 26,61 грн за литр, дизтоплива - до 22,32 грн, а в сетях АЗС его стоимость немедленно увеличилась. И это уже не первое повышение за сентябрь, подобное же решение Минэкономики принимало в начале этого месяца – чуть больше недели назад. Рост стоимости горючего-прямой путь на повышение цен, как говорят, " на все и вся». А премьер-министр в это время рассказывает, что «правительство делает ряд шагов, чтобы не допустить увеличения тарифов». Интересно, что именно в этой череде?», - подчеркнула народный депутат.

Она еще раз напомнила, что в Верховной Раде зарегистрированы несколько законодательных инициатив ОП-ЗЖ по стабилизации ситуации с ростом тарифов и цен, но власть игнорирует их рассмотрение.

«В то же время в ВРУ зарегистрированы несколько законодательных инициатив нашей команды с конкретными нормами по прекращению тарифно-ценовой вакханалии. Однако рассматривать их парламентское большинство не спешит – отметки о проработке похожи как близнецы: то вопрос «заслушан», то «предоставлен для ознакомления», то «снято с рассмотрения». Такие вот двойные стандарты», - резюмировала Татьяна Плачкова.