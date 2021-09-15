Безосновательного послабление «антиворовского» блока МВД имеет признаки реванша криминалитета на самом высоком уровне и грозит обернуться бездействием соответствующего законодательства и откатом Украины в вопросе евроинтеграции. Речь об этом идёт в статье «Воры в законе. Реставрация?», опубликованной изданием KP.UA.

«В первые же дни своей каденции Денис Монастырский практически выставил на улицу специалистов, которые в Нацполиции возглавляли направление по ворам в законе и криминальным авторитетам. Коваль и Марчук были быстро и показательно уволены новым министром. За… А за что? Есть инсайдерская информация, что увольнения произошли после звонка одного из заместителей главы Офиса президента. И сразу после того, как одному из двух задержанных по статье «преступное влияние» воров в законе суд внезапно изменил меру пресечения на домашний арест», - говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что уволены люди, которые ввели в Уголовный кодекс Украины ответственность за умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния, в том числе в местах несвободы, а также ответственность за организацию и участие в воровских сходках.

«Впервые в истории Украины в юридическую плоскость вошли понятия «вор в законе» и «криминальный авторитет» с криминализацией этих статусов. При существовавшей до марта 2020 года законодательной базе привлечь к уголовной ответственности вора в законе или крупного криминального авторитета (это разные по значимости в криминальной среде, но не по организаторскому потенциалу фигуры) было практически нереально. Пользуясь этим, криминальные авторитеты и воры в законе курировали практически все крупные преступные схемы на территории Украины, за любыми системными преступлениями стоял тот или иной «коронованный вор»», - отмечает он.

В статье также указывается, что одним из наиважнейших условий существования профессиональной преступности являются коррупционные связей с госаппаратом.

«Не секрет, что влияние топ-персон преступного мира «дотягивалось» даже до высших государственных институтов, что позволяло создавать механизмы законодательного прикрытия криминальных схем, а также лоббировать принятие или непринятие определённых законов. Поэтому тот факт, что Аваков смог не только инициировать разработку антиворовского законопроекта, но и пролоббировал его голосование в Верховной Раде, много говорит о политическом весе и авторитете бывшего главы МВД. Чего, увы, нет у нового министра», - отмечается в статье.

Вместе с тем, увольнение Коваля и Марчука не только послабит позиции государства в борьбе с «ворами в законе», но и ударит по репутации государства.

«Большая беда в том, что это сигнал: позиция государства не монолитна. Безнаказанность можно купить. Преступное влияние по-прежнему работает. Увольнение полицейских – это второй «зеленый» сигнал для випов криминального мира: наступает оттепель… Система откатывается назад, пытается избавляться от честных и принципиальных. А Украина может в очередной раз потерять уникальный шанс измениться, вырасти и сделать широкий шаг в Европу», - подытожил автор.